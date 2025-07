Secret Troglo Souzay-Champigny

Secret Troglo Souzay-Champigny mardi 15 juillet 2025.

Secret Troglo

En face de la mairie Souzay-Champigny Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-07-15 19:00:00

fin : 2025-07-29 21:00:00

2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

Sur terre, ou sous terre, nous vous proposons une balade sur les chemins mystérieux de Souzay-Champigny.

Au cours d’une ballade de deux heures, nous arpenterons les chemins cachés du village de Souzay. Parfois sur terre, souvent sous terre, les passages mystérieux et secrets, creusés par l’homme, donnent accès aux habitations troglodytiques de Souzay, dont la fameuse rue du commerce. Certains particuliers nous ouvrirons leurs portes. Pensez à votre lampe de poche.

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 1er juillet 2025 de 19h à 21h.

Mardi 15 juillet 2025 de 19h à 21h.

Mardi 22 juillet 2025 de 19h à 21h.

Mardi 29 juillet 2025 de 19h à 21h.

Mardi 5 août 2025 de 19h à 21h.

Mardi 12 août 2025 de 19h à 21h.

Mardi 19 août 2025 de 19h à 21h.

Mardi 26 août 2025 de 19h à 21h. .

En face de la mairie Souzay-Champigny 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 13 12 carrefourdestroglodytes@orange.fr

English :

On the ground, or underground, we suggest a stroll along the mysterious paths of Souzay-Champigny.

German :

Ob auf der Erde oder unter der Erde, wir schlagen Ihnen einen Spaziergang auf den geheimnisvollen Pfaden von Souzay-Champigny vor.

Italiano :

A terra o sottoterra, suggeriamo una passeggiata lungo i misteriosi sentieri di Souzay-Champigny.

Espanol :

En tierra, o bajo tierra, le proponemos un paseo por los misteriosos senderos de Souzay-Champigny.

