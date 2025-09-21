Secrets d’architecture antique Musée d’Archéologie Antibes

Secrets d’architecture antique Musée d’Archéologie Antibes dimanche 21 septembre 2025.

Secrets d’architecture antique Dimanche 21 septembre, 15h30 Musée d’Archéologie Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Secrets d’architecture antique

Une visite augmentée, avec petites expérimentations.

Découverte de certaines techniques de construction antique, avec des exemples architecturaux d’époque romaine découverts sur le territoire d’Antibes. La visite sera augmentée de petites propositions d’expérimentation en lien avec la construction et l’architecture romaines.

Visite guidée pour tous les publics – enfants à partir de 8 ans

Musée d’Archéologie 1 Avenue Général Maizière, 06600 Antibes, France Antibes 06600 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493958598 https://www.antibes-juanlespins.com/sorties-loisirs/antibes-ville-de-culture/les-musees/le-musee-darcheologie Le musée d’Archéologie d’Antibes est installé dans le bastion Saint-André. Celui-ci a été construit en 1698 sur les plans de Vauban, dans le cadre des travaux d’amélioration qu’il fait entreprendre pour la défense d’Antibes. Bien que d’allure imposante aujourd’hui, le bastion Saint-André, ou « bastion 17 », ne constituait qu’une petite partie de l’enceinte urbaine d’Antibes, dont il marquait l’extrémité sud.

Secrets d’architecture antique