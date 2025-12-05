Secrets d’archives à Laon Alexandre Dumas les origines axonaises de deux écrivains emblématiques Rue William-Henry Waddington Laon
Secrets d’archives à Laon Alexandre Dumas les origines axonaises de deux écrivains emblématiques
Rue William-Henry Waddington Parc Foch Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 17:30:00
fin : 2025-12-05 19:00:00
Date(s) :
2025-12-05
Un nouveau rendez-vous initié par les Archives départementales !
Qui étaient vraiment les Dumas père et fils ? Quels étaient leurs liens étroits avec Villers-Cotterêts et plus largement le territoire axonais ?
Cyrielle Danse, responsable du musée Alexandre Dumas, et Yorgos Argyriadis, directeur du pôle culturel de Villers-Cotterêts, reviendront sur ces deux célèbres écrivains, leur rayonnement artistique autant que leur implantation locale, visible dans leurs œuvres. Venez en débattre autour d’un café !
RV aux Archives départementales de l’Aisne à 17h30 ! (durée 1h30) .
Rue William-Henry Waddington Parc Foch Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 24 61 47 archives@aisne.fr
English :
A new event initiated by the Archives départementales!
German :
Ein neuer Termin, der von den Archiven des Departements initiiert wurde!
Italiano :
Un nuovo evento organizzato dagli Archives départementales!
Espanol :
Un nuevo acto organizado por los Archivos Departamentales
