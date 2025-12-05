Secrets d’archives à Laon Alexandre Dumas les origines axonaises de deux écrivains emblématiques Rue William-Henry Waddington Laon

Secrets d’archives à Laon Alexandre Dumas les origines axonaises de deux écrivains emblématiques

Rue William-Henry Waddington Parc Foch Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 17:30:00

fin : 2025-12-05 19:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Un nouveau rendez-vous initié par les Archives départementales !

Qui étaient vraiment les Dumas père et fils ? Quels étaient leurs liens étroits avec Villers-Cotterêts et plus largement le territoire axonais ?

Cyrielle Danse, responsable du musée Alexandre Dumas, et Yorgos Argyriadis, directeur du pôle culturel de Villers-Cotterêts, reviendront sur ces deux célèbres écrivains, leur rayonnement artistique autant que leur implantation locale, visible dans leurs œuvres. Venez en débattre autour d’un café !

RV aux Archives départementales de l’Aisne à 17h30 ! (durée 1h30) .

Rue William-Henry Waddington Parc Foch Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 24 61 47 archives@aisne.fr

English :

A new event initiated by the Archives départementales!

German :

Ein neuer Termin, der von den Archiven des Departements initiiert wurde!

Italiano :

Un nuovo evento organizzato dagli Archives départementales!

Espanol :

Un nuevo acto organizado por los Archivos Departamentales

