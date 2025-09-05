Secrets d’archives à Laon « Des taxes et des impôts ! » Laon

Secrets d’archives à Laon « Des taxes et des impôts ! » Laon vendredi 5 septembre 2025.

Secrets d’archives à Laon « Des taxes et des impôts ! »

Rue William-Henry Waddington Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 17:30:00

fin : 2025-09-05 19:00:00

Date(s) :

2025-09-05

Un nouveau rendez-vous proposé par les Archives départementales !

Remplir les caisses de l’Etat cet objectif n’a jamais été autant d’actualité…

Pour cette nouvelle édition, découvrez à travers les archives comment l’impôt est étroitement associé à la construction de l’Etat. Venez en débattre autour d’un café !

RV aux Archives départementales de l’Aisne à 17h30 ! (durée 1h30) 0 .

Rue William-Henry Waddington Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 24 61 47 archives@aisne.fr

English :

A new event offered by the Archives départementales!

German :

Ein neuer Termin, der von den Archiven des Departements angeboten wird!

Italiano :

Un nuovo evento organizzato dagli Archives départementales!

Espanol :

Un nuevo acto organizado por los Archivos Departamentales

L’événement Secrets d’archives à Laon « Des taxes et des impôts ! » Laon a été mis à jour le 2025-07-06 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Laon