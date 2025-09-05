Secrets d’archives à Laon « Des taxes et des impôts ! » Laon
Rue William-Henry Waddington Laon Aisne
Début : 2025-09-05 17:30:00
fin : 2025-09-05 19:00:00
2025-09-05
Un nouveau rendez-vous proposé par les Archives départementales !
Remplir les caisses de l’Etat cet objectif n’a jamais été autant d’actualité…
Pour cette nouvelle édition, découvrez à travers les archives comment l’impôt est étroitement associé à la construction de l’Etat. Venez en débattre autour d’un café !
RV aux Archives départementales de l'Aisne à 17h30 ! (durée 1h30)
Rue William-Henry Waddington Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 24 61 47 archives@aisne.fr
English :
A new event offered by the Archives départementales!
German :
Ein neuer Termin, der von den Archiven des Departements angeboten wird!
Italiano :
Un nuovo evento organizzato dagli Archives départementales!
Espanol :
Un nuevo acto organizado por los Archivos Departamentales
