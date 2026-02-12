Secrets d’archives à Laon Lucien Laby de la guerre à l’humour Rue William-Henry Waddington Laon

Secrets d’archives à Laon Lucien Laby de la guerre à l’humour

Un retour sur la vie et l’œuvre de ce créateur actuellement l’objet d’une expo à la Caverne du Dragon et notamment sur les parties moins connues de sa production qui va du réalisme des tranchées aux paysages axonais…

RV aux Archives départementales de l’Aisne à 17h30 ! (durée 1h30)

English :

A look back at the life and work of this creator currently the subject of an exhibition at the Caverne du Dragon and in particular at the lesser-known parts of his production, which ranges from the realism of the trenches to the landscapes of the Axonais region?

See you at the Archives départementales de l’Aisne at 5:30pm! (duration: 1h30)

