Secrets d’archives : visites guidées des Archives départementales de la Savoie Archives départementales de la Savoie Chambéry

Gratuit sur inscription. Nombre de place limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:15:00 – 2025-09-20T15:15:00

Fin : 2025-09-21T16:15:00 – 2025-09-21T17:15:00

Les archivistes présentent les secrets de la conservation. Un circuit sera organisé dans les espaces de travail et de conservation : il retracera le parcours des documents d’archives depuis leur arrivée dans le bâtiment jusqu’à leur consultation par les lecteurs. Vous découvrirez tous les détails de la collecte, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine archivistique de la Savoie.

Archives départementales de la Savoie 244 quai de la Rize, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479708770 http://www.savoie-archives.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/editeur-v4.php?P1=217893 »}] L’ancien bâtiment des archives départementales de la Savoie est construit en béton avec une structure métallique selon un plan en L. Il est couvert d’un toit terrasse. Une des ailes est haute de 6 étages tandis que l’autre n’en possède que 5. Au rez-de-chaussée de l’une d’entre elles se trouvent le secrétariat, la salle d’accueil du public, le bureau de l’archiviste et la salle des mappes. Tous les autres niveaux sont réservés au stockage des archives excepté les espaces de circulations verticales et horizontales. Le bâtiment dispose de 8,5 km de rayonnage ainsi que 3 salles supplémentaires de réserve de 1.5 km. La disposition respecte les conseils donnés par l’Inspecteur général des archives en 1932. La hauteur sous plafond est de 2,20 m, la hauteur des rayons oscille entre 40 et 50 cm, ils sont profonds de 30 cm et enfin, l’espace entre les rayonnages se situe entre 0.90 et 1 m.

