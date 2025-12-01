Secrets d’artiste Place du marché Argentan

Secrets d’artiste

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Dans le cadre du salon des artistes de la chapelle Saint-Nicolas, chacun est invité à s’inspirer d’un artiste exposant et à explorez sa technique à sa manière. Un atelier pour découvrir, expérimenter et créer ! À partir de 12 ans. .

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67

English : Secrets d’artiste

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Secrets d’artiste Argentan a été mis à jour le 2025-10-13 par Terres d’Argentan Intercom