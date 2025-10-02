SECRETS D’ARTISTES BIENNALE D’ART TEXTILE Fanjeaux

SECRETS D’ARTISTES BIENNALE D’ART TEXTILE Fanjeaux jeudi 2 octobre 2025.

SECRETS D’ARTISTES BIENNALE D’ART TEXTILE

Place des Halles Fanjeaux Aude

Biennale “Ombres et Lumières”, du 2 au 5 octobre 2025 à la Maison Gramont à Fanjeaux, organisée par l’association De Soie d’Or et d’Argent

Plongez dans un univers de finesse, de créativité et de poésie textile à l’occasion de la biennale « Ombres et Lumières », un événement exceptionnel dédié à l’art du fil sous toutes ses formes.

Durant quatre jours, la Maison Gramont de Fanjeaux se transforme en un écrin d’inspirations où se tissent les contrastes, les matières et les émotions. Installations, œuvres textiles, broderies, dentelles, jeux de lumière les artistes invités vous invitent à redécouvrir le fil comme un langage sensible et puissant.

Au programme

Exposition d’œuvres d’art textile de créateurs, ateliers et démonstrations de savoir-faire, rencontres avec les artistes… Ambiance chaleureuse, échanges passionnés et découvertes à chaque recoin !

Place des Halles Fanjeaux 11270 Aude Occitanie soieorargent11@orange.fr

English :

Ombres et Lumières? biennial event, October 2-5, 2025 at Maison Gramont in Fanjeaux, organized by the De Soie d’Or et d’Argent association

Immerse yourself in a world of finesse, creativity and textile poetry at the « Ombres et Lumières » biennial event, an exceptional celebration of the art of yarn in all its forms.

For four days, the Maison Gramont in Fanjeaux will be transformed into an inspiring showcase of contrasts, materials and emotions. Installations, textile works, embroidery, lace, light effects: the guest artists invite you to rediscover thread as a sensitive and powerful language.

On the program

Exhibition of textile artworks by designers, workshops and demonstrations of know-how, meetings with the artists… A warm atmosphere, passionate exchanges and discoveries at every turn!

German :

Biennale « Schatten und Lichter » vom 2. bis 5. Oktober 2025 in der Maison Gramont in Fanjeaux, organisiert vom Verein De Soie d’Or et d’Argent

Tauchen Sie bei der Biennale « Ombres et Lumières », einer außergewöhnlichen Veranstaltung, die der Garnkunst in all ihren Formen gewidmet ist, in ein Universum aus Feinheit, Kreativität und textiler Poesie ein.

Vier Tage lang verwandelt sich das Maison Gramont in Fanjeaux in eine Schatztruhe der Inspirationen, in der Kontraste, Materialien und Emotionen miteinander verwoben werden. Installationen, Textilarbeiten, Stickereien, Spitzen, Lichtspiele: Die eingeladenen Künstler laden Sie dazu ein, den Faden als sensible und kraftvolle Sprache wiederzuentdecken.

Auf dem Programm stehen:

Ausstellung von Textilkunstwerken von Designern, Workshops und Demonstrationen von Know-how, Treffen mit den Künstlern… Herzliche Atmosphäre, leidenschaftlicher Austausch und Entdeckungen an jeder Ecke!

Italiano :

Biennale Ombres et Lumières, dal 2 al 5 ottobre 2025 alla Maison Gramont di Fanjeaux, organizzata dall’associazione De Soie d’Or et d’Argent

Immergetevi in un mondo di finezza, creatività e poesia tessile in occasione della biennale « Ombres et Lumières », un’eccezionale celebrazione dell’arte del filo in tutte le sue forme.

Per quattro giorni, la Maison Gramont di Fanjeaux si trasformerà in una stimolante vetrina di contrasti, materiali ed emozioni. Installazioni, opere tessili, ricami, pizzi, effetti di luce: gli artisti ospiti vi invitano a riscoprire il filo come linguaggio sensibile e potente.

In programma:

Esposizione di opere d’arte tessile di designer, laboratori e dimostrazioni di abilità, incontri con gli artisti… Un’atmosfera calorosa, scambi appassionati e scoperte ad ogni passo!

Espanol :

Exposición Bienal Ombres et Lumières, del 2 al 5 de octubre de 2025 en la Maison Gramont de Fanjeaux, organizada por la asociación De Soie d’Or et d’Argent

Sumérjase en un universo de delicadeza, creatividad y poesía textil en la bienal « Ombres et Lumières », una celebración excepcional del arte del hilo en todas sus formas.

Durante cuatro días, la Maison Gramont de Fanjeaux se transformará en un inspirador escaparate de contrastes, materiales y emociones. Instalaciones, obras textiles, bordados, encajes, efectos de luz: los artistas invitados le invitan a redescubrir el hilo como un lenguaje sensible y poderoso.

En el programa:

Exposición de obras textiles de diseñadores, talleres y demostraciones de sus habilidades, encuentros con los artistas… Un ambiente cálido, intercambios apasionados y descubrimientos a cada paso

