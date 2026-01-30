Secrets d’ateliers exposition collective à la Galerie Nicole Buck Hurtigheim

Secrets d’ateliers exposition collective à la Galerie Nicole Buck

21 rue principale Hurtigheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

2026-04-25

Nicole Buck accueillent différentes expositions et artistes dans sa Galerie située à Hurtigheim.

Pendant trois mois, la galerie proposera une série d’expositions consacrées à des œuvres inédites, jamais montrées, sorties tout droit des ateliers. À chaque rendez-vous, Nicole Buck orchestera une rencontre sensible entre trois ou quatre artistes parmi Sabine Brand Scheffel, Rainer Braxmaier, Anne Bulliot, Christine Colin, Armin Göhringer, Didier Guth, Leïla Helmstetter, Claude Lory, Martine Luttringer, Martine Missemer, Germain Roesz, Mitsuo Shiraishi, Dan Steffan, Sylvie Villaume.

Chaque artiste dévoilera des séries jamais exposées, parfois en marge de ses créations les plus connues fragments d’expérimentation, recherches silencieuses, variations libres, gestes plus intimes.

Chaque mois deviendra ainsi un moment de dialogue les œuvres se répondront, se contrediront ou s’éclaireront mutuellement, faisant naître de véritables conversations artistiques et esthétiques, comme autant de portes entrouvertes sur les secrets de fabrication et l’élan créatif de ces quatorze artistes. 0 .

21 rue principale Hurtigheim 67117 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 22 95 42 galerie.nicolebuck@wanadoo.fr

English :

Nicole Buck hosts various exhibitions and artists at her gallery in Hurtigheim.

