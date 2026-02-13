SECRETS DE BEATMAKER, La Batterie Grande Salle, Guyancourt

SECRETS DE BEATMAKER Samedi 18 avril, 17h00 La Batterie Grande Salle Yvelines

Tarif D

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T17:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T17:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:30:00+02:00

Entourés de machines électroniques en tous genres et d’un bric-à-brac sonore aussi bizarroïde qu’inattendu, les trois protagonistes du groupe Photøgraph entrouvrent la porte de leur atelier de fabrication…

À travers le récit de leur complicité depuis l’enfance, ils vont tour à tour égrener les sept commandements qui les ont conduits à intégrer la grande famille des beatmakers : le goût des sons, l’art du bidouillage méthodique, celui d’apprivoiser des machines parfois récalcitrantes, jusqu’à l’expérience réjouissante des premiers dancefloors.

Durée : 50 min

https://www.youtube.com/watch?v=0cAFk8faTL4

La Batterie Grande Salle 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3750 »}] [{« data »: {« author »: « VictorieMusicScene », « cache_age »: 86400, « description »: « Secrets de beatmaker – PHOTu00d8GRAPHnTout public du00e8s 5 ans | Duru00e9e 50 minutesnCru00e9ation Le Sax – Achu00e8res (78) nnEntouru00e9s de machines u00e9lectroniques en tous genres et du2019un bric-u00e0-brac sonore aussi bizarrou00efde quu2019inattendu, les trois protagonistes du groupe Photu00f8graph entrouvrent la porte de leur atelier de fabrication. nnu00c0 travers le ru00e9cit de leur complicitu00e9 depuis lu2019enfance, ils vont tour u00e0 tour u00e9grener les sept commandements qui les ont conduits u00e0 intu00e9grer la grande famille des beatmakers : le gou00fbt des sons, lu2019art du bidouillage mu00e9thodique, celui du2019apprivoiser des machines parfois ru00e9calcitrantes, jusquu2019u00e0 lu2019expu00e9rience ru00e9jouissante des premiers dancefloors.r Oscillant entre compositions originales et reprises de grands classiques (Daft Punk, Kraftwerku2026), cu2019est u00e0 une expu00e9rience musicale immersive, feel good, sensible et parfois dru00f4le que le groupe Photu00f8graph invite petits et grands !nnMis en scu00e8ne par Olivier ProunPhotu00f8graph : Etienne De Bortoli, Jon Sayer,Romain SimardnJosselin Allaire : lumiu00e8renrMickau00ebl Boufflers : sonnnCONTACT BOOKING nAntoine DONDON : antoine@victorie-music.com | 06 81 24 20 35nvictorie-music.com », « type »: « video », « title »: « TEASER | SECRETS DE BEATMAKER – PHOTu00d8GRAPH », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/0cAFk8faTL4/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=0cAFk8faTL4 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCC70S9_XWGKCA_yK697o4aw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=0cAFk8faTL4 »}] Salle de concerts – places debout Guichet de la billetterie ouvert uniquement les soirs de concert à partir de 19h.

Expérience musicale feel good, sensible et drôle, le groupe Photøgraph invite petits et grands à découvrir ce spectacle déluré ! spectacle musical

Pierre Leroi