Secrets de chouettes et de hiboux La Cabane Villeneuve-sur-Lot

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Découvre les rapaces nocturnes à l’aide d’images, de jeux et de sculptures.
7 ans et plus, durée 2h.
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67
English : Secrets de chouettes et de hiboux
Discover nocturnal birds of prey through images, games and sculptures.
ages 7 and up, duration: 2 hrs.
