Secrets de chouettes et de hiboux La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Secrets de chouettes et de hiboux

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Découvre les rapaces nocturnes à l’aide d’images, de jeux et de sculptures.

7 ans et plus, durée 2h.

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67

English : Secrets de chouettes et de hiboux

Discover nocturnal birds of prey through images, games and sculptures.

ages 7 and up, duration: 2 hrs.

