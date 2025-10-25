SECRETS DE FABRICATION 2025-2026 – LE DOUBLE FOND Paris

SECRETS DE FABRICATION 2025-2026 – LE DOUBLE FOND Paris samedi 25 octobre 2025.

SECRETS DE FABRICATION 2025-2026 Début : 2025-10-25 à 21:00. Tarif : – euros.

SECRETS DE FABRICATION 2025-2026Avec Alexandra DuvivierAuteur et mise en scène?: Alexandra et Dominique DuvivierAssurément le meilleur one woman show de la plus célèbre et la plus éclatante des magiciennes françaises !Celui-ci va vous transporter dans son univers pour mieux connaître les antres secrets de son cœur d’artiste… ses secrets de fabrication ? Un voyage qui vous amènera encore plus près de la vraie magie… et qui ne vous quittera plus ! Un moment de rêve, de bonheur et de joie de vivre partagés avec une magicienne au faîte de son art, qui sait comme personne nous rappeler la magie… de la vie!Attention la programmation est susceptible d’être modifiée sans préavisHoraire d’arrivée : 30 minutes avant le spectacle

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE DOUBLE FOND 1 PLACE DU MARCHE ST CATHERINE 75004 Paris 75