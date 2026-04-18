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SECRETS DE FABRICATION 2025-2026 LE DOUBLE FOND Paris

SECRETS DE FABRICATION 2025-2026 LE DOUBLE FOND Paris

SECRETS DE FABRICATION 2025-2026 LE DOUBLE FOND Paris samedi 18 avril 2026.

Lieu : LE DOUBLE FOND

Adresse : 1 PLACE DU MARCHE ST CATHERINE

Ville : 75004 Paris

Département : 75

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 21:00

SECRETS DE FABRICATION 2025-2026 Début : 2026-04-18 à 21:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE DOUBLE FOND 1 PLACE DU MARCHE ST CATHERINE 75004 Paris 75

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