Secrets de Fabrique 50ème Stage Festival international DARC Châteauroux

Secrets de Fabrique 50ème Stage Festival international DARC Châteauroux mercredi 13 août 2025.

Indre

Secrets de Fabrique 50ème Stage Festival international DARC 7 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13 09:30:00

fin : 2025-08-13 11:00:00

Date(s) :

2025-08-13

Le Stage Festival International de Châteauroux DARC allie un stage de danse encadré par des professionnels les plus renommés, à des concerts tout public permettant le soir d’associer, les habitants du Département de l’Indre et la Région Centre-Valde Loire à ce rendez-vous devenu incontournable.

Le Stage, c’est plus de 600 stagiaires de tout âge et du monde entier, 23 disciplines, 35 professeurs et 4 niveaux initiation, débutants, moyens, supérieurs. Le Festival, c’est plus de 1 650 artistes déjà programmés. DARC sort aussi de ses murs castelroussins pour proposer des spectacles dans huit communes du Département de l’Indre avec Darc au Pays . Nous vous proposons donc de visiter l’envers du décor en deux temps d’abord, les différents ateliers situés à la MLC Belle-Isle à Châteauroux et ensuite, les coulisses du Festival de Châteauroux –DARC situés Place Voltaire à Châteauroux. RV à 9 h à la MLC Belle-isle. Boutique.

Durée de la visite 1h30. .

7 Avenue Daniel Bernardet

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

English :

The Stage ? Festival International de Châteauroux? DARC combines a dance workshop supervised by the most renowned professionals, with concerts for the general public, enabling the inhabitants of the Indre department and the Centre-Valde Loire region to take part in this not-to-be-missed event.

German :

Die Bühne ? Festival International de Châteauroux ? DARC verbindet einen von renommierten Profis geleiteten Tanzworkshop mit Konzerten für alle, die am Abend die Einwohner des Departements Indre und der Region Centre-Valde Loire in dieses mittlerweile unumgängliche Ereignis einbeziehen.

Italiano :

Il palcoscenico ? Festival Internazionale di Châteauroux? DARC combina un laboratorio di danza gestito dai più rinomati professionisti con concerti per il grande pubblico, consentendo agli abitanti del dipartimento dell’Indre e della regione Centre-Valde Loire di partecipare a questo evento imperdib

Espanol :

Escenario ? Festival Internacional de Châteauroux ? El DARC combina un taller de danza dirigido por los profesionales más reputados con conciertos para el gran público, lo que permite a los habitantes del departamento de Indre y de la región Centro-Valle del Loira participar en esta cita ineludible.

L’événement Secrets de Fabrique 50ème Stage Festival international DARC Châteauroux a été mis à jour le 2025-05-11 par BERRY