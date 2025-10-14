Secrets de Fabrique à KSB SAS Châteauroux
Secrets de Fabrique à KSB SAS Châteauroux mercredi 19 novembre 2025.
Secrets de Fabrique à KSB SAS
Allée de Sagan Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-11-19 14:00:00
fin : 2025-11-19 16:00:00
Date(s) :
2025-11-19
Découvrez les coulisses de KSB Châteauroux, héritier des Pompes Guinard depuis 1936.
Spécialiste mondial des pompes haute pression Multitec, notre usine produit chaque année 4 000 pompes et 1 000 modèles immergés pour des usages variés adduction d’eau, irrigation, industrie, canons à neige, dessalement… Lors de cette visite, suivez toutes les étapes de fabrication et rencontrez nos équipes passionnées qui font vivre ce savoir-faire unique, ici à Châteauroux, pour le monde entier. Photos et vidéos strictement interdites. Visite déconseillée aux enfants moins 12 ans. Pas d’animaux. Pièce d’identité obligatoire. Parking à proximité. .
Allée de Sagan Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire
English :
Take a behind-the-scenes look at KSB Châteauroux, heir to Pompes Guinard since 1936.
German :
Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen von KSB Châteauroux, dem Erben von Pompes Guinard seit 1936.
Italiano :
Date un’occhiata dietro le quinte di KSB Châteauroux, erede di Pompes Guinard dal 1936.
Espanol :
Eche un vistazo entre bastidores a KSB Châteauroux, heredera de Pompes Guinard desde 1936.
L’événement Secrets de Fabrique à KSB SAS Châteauroux a été mis à jour le 2025-10-31 par BERRY