Secrets de Fabrique à KSB SAS Châteauroux

Secrets de Fabrique à KSB SAS

Allée de Sagan Châteauroux Indre

Gratuit

Début : Jeudi 2026-02-05 10:00:00

fin : 2026-02-05 12:00:00

Découvrez les coulisses de KSB Châteauroux, héritier des Pompes Guinard depuis 1936.

Spécialiste mondial des pompes haute pression Multitec, notre usine produit chaque année 4 000 pompes et 1 000 modèles immergés pour des usages variés adduction d’eau, irrigation, industrie, canons à neige, dessalement… Lors de cette visite, suivez toutes les étapes de fabrication et rencontrez nos équipes passionnées qui font vivre ce savoir-faire unique, ici à Châteauroux, pour le monde entier. Photos et vidéos strictement interdites. Visite déconseillée aux enfants moins 12 ans. Pas d’animaux. Pièce d’identité obligatoire. Parking à proximité. .

English :

Take a behind-the-scenes look at KSB Châteauroux, heir to Pompes Guinard since 1936.

