Secrets de Fabrique à KSB SAS Châteauroux
Secrets de Fabrique à KSB SAS
Allée de Sagan Châteauroux Indre
Début : Jeudi 2026-02-05 10:00:00
2026-02-05
Découvrez les coulisses de KSB Châteauroux, héritier des Pompes Guinard depuis 1936.
Spécialiste mondial des pompes haute pression Multitec, notre usine produit chaque année 4 000 pompes et 1 000 modèles immergés pour des usages variés adduction d’eau, irrigation, industrie, canons à neige, dessalement… Lors de cette visite, suivez toutes les étapes de fabrication et rencontrez nos équipes passionnées qui font vivre ce savoir-faire unique, ici à Châteauroux, pour le monde entier. Photos et vidéos strictement interdites. Visite déconseillée aux enfants moins 12 ans. Pas d’animaux. Pièce d’identité obligatoire. Parking à proximité. .
Allée de Sagan Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire
English :
Take a behind-the-scenes look at KSB Châteauroux, heir to Pompes Guinard since 1936.
