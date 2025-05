Secrets de Fabrique Anne Barcelo Créations – Gournay, 26 mai 2025 16:15, Gournay.

Le Département de L’Indre propose de découvrir les entreprises et ateliers autrement.

Anne Barcelo Créations fabrique des sacs, sacoches, portefeuilles pour les motards. Les sacoches peuvent aussi se monter sur des vélos, mobylettes, scooters ou trikes…

Je réalise le produit de A à Z du design au produit fini. J’expose mes créations dans les bourses d’échanges de pièces auto/moto, salons spécialisés… Les cuirs utilisés proviennent de tanneries ou de revendeurs français. Je renouvelle régulièrement mes modèles en cuir et/ou en toile. Petit atelier de 21 m². Photos interdites. Carte d’identité demandée.

2 Le Grand Gaillard

Gournay 36230 Indre Centre-Val de Loire

English :

The Département de L’Indre invites you to discover its businesses and workshops in a different way.

Anne Barcelo Créations makes bags, saddlebags and wallets for bikers. The bags can also be mounted on bikes, mopeds, scooters or trikes…

German :

Das Département L’Indre bietet die Möglichkeit, Unternehmen und Werkstätten auf andere Weise zu entdecken.

Anne Barcelo Créations stellt Taschen, Beutel und Geldbörsen für Motorradfahrer her. Die Taschen können auch an Fahrrädern, Mopeds, Rollern oder Trikes angebracht werden…

Italiano :

Il Dipartimento dell’Indre propone un nuovo modo di scoprire le sue imprese e le sue officine.

Anne Barcelo Créations produce borse, borse e portafogli per motociclisti. Le borse possono essere montate anche su biciclette, ciclomotori, scooter o trike…

Espanol :

El Departamento de Indre propone una nueva forma de descubrir sus empresas y talleres.

Anne Barcelo Créations fabrica bolsas, alforjas y carteras para motoristas. Las bolsas también pueden montarse en bicicletas, ciclomotores, scooters o triciclos…

