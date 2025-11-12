Secrets de Fabrique Au voleur ! une histoire de cambriolage au Musée Bertrand Châteauroux

Secrets de Fabrique Au voleur ! une histoire de cambriolage au Musée Bertrand

Au voleur vous propose une visite guidée de nuit à travers nos salles pour découvrir des œuvres de nos collections dérobées ou qui ont fait l’objet de convoitises depuis l’ouverture du musée en 1863.

Une visite inédite, scénarisée, accompagnée de deux voleuses certifiées . Parking. Déconseillé aux enfants 10 ans. Animaux non admis. Nombreuses marches et parcours long. Visite payante à régler en arrivant 5,10 € par adulte et 2,10 € pour enfants et adolescents. RV boutique du musée rue grande à proximité immédiate.

Durée de la visite 1h. 2.1 .

2 Rue Descente des Cordeliers Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

English :

Au voleur takes you on a guided tour of our galleries by night, to discover works from our collections that have been stolen or coveted since the museum opened in 1863.

German :

Der Dieb bietet Ihnen eine nächtliche Führung durch unsere Säle an, bei der Sie Werke aus unseren Sammlungen entdecken, die seit der Eröffnung des Museums im Jahr 1863 gestohlen wurden oder Gegenstand von Begehrlichkeiten waren.

Italiano :

Au voleur vi accompagna in una visita guidata notturna delle nostre gallerie alla scoperta delle opere delle nostre collezioni che sono state rubate o ricercate sin dall’apertura del museo nel 1863.

Espanol :

Au voleur le lleva en una visita guiada nocturna por nuestras galerías para descubrir obras de nuestras colecciones que han sido robadas o buscadas desde la apertura del museo en 1863.

