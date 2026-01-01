Secrets de Fabrique Au voleur ! une histoire de cambriolage au Musée Bertrand Châteauroux

Secrets de Fabrique Au voleur ! une histoire de cambriolage au Musée Bertrand

2 Rue Descente des Cordeliers Châteauroux Indre

Début : Mercredi 2026-01-21 20:00:00

fin : 2026-01-21 21:00:00

2026-01-21

Au voleur vous propose une visite guidée de nuit à travers nos salles pour découvrir des œuvres de nos collections dérobées ou qui ont fait l’objet de convoitises depuis l’ouverture du musée en 1863.

Une visite inédite, scénarisée, accompagnée de deux voleuses certifiées . Parking. Déconseillé aux enfants 10 ans. Animaux non admis. Nombreuses marches et parcours long. VISITE PAYANTE A REGLER EN ARRIVANT 5,50 € par adulte et 2,50 € pour enfants et adolescents. RV boutique du musée rue grande à proximité immédiate.

2 Rue Descente des Cordeliers Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

English :

Au voleur takes you on a guided tour of our galleries by night, to discover works from our collections that have been stolen or coveted since the museum opened in 1863.

