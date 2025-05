Secrets de Fabrique Centr’Imprim – Issoudun, 20 mai 2025 10:00, Issoudun.

Indre

Secrets de Fabrique Centr’Imprim Rue Denis Papin Issoudun Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-20 10:00:00

fin : 2025-06-24 11:30:00

Date(s) :

2025-05-20

2025-06-24

Le Département de L’Indre propose de découvrir les entreprises et ateliers autrement.

Fondée en 1925 et baptisée Laboureur du nom de son fondateur, Centr’Imprim a su passer de l’atelier familial à l’imprimerie industrielle sur 3 500 m².

Développant son activité dans des secteurs économiques diversifiés, elle est reconnue en tant que partenaire privilégié, pour sa faculté d’adaptation aux exigences de chaque client, son respect de la qualité et des délais. Forte de son expérience, l’entreprise dispose d’un personnel expérimenté et d’un parc de machines à la pointe de la technologie. Elle est labellisée Imprim’Vert et certifiée PEFC. Laissez vos empreintes dans les esprits… pas sur l’environnement. Visite déconseillée aux enfants moins 12 ans.

Durée de la visite 1h30. .

Rue Denis Papin

Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire

English :

The Département de L’Indre invites you to discover its companies and workshops in a different way.

Founded in 1925 and named « Laboureur » after its founder, Centr?Imprim has grown from a family workshop to a 3,500 m² industrial printing plant.

German :

Das Département L’Indre bietet die Möglichkeit, Unternehmen und Werkstätten auf andere Weise zu entdecken.

Centr?Imprim wurde 1925 gegründet und nach seinem Gründer « Laboureur » benannt. Das Unternehmen hat sich von einer Familienwerkstatt zu einer industriellen Druckerei auf 3?500 m² entwickelt.

Italiano :

Il Dipartimento dell’Indre offre ai visitatori la possibilità di scoprire le sue aziende e i suoi laboratori in un modo completamente nuovo.

Fondata nel 1925 e chiamata « Laboureur » dal nome del suo fondatore, Centr?Imprim è passata da un’officina familiare a una stamperia industriale di 3.500 m².

Espanol :

El Departamento de Indre ofrece a los visitantes la posibilidad de descubrir sus empresas y talleres de una forma totalmente nueva.

Fundada en 1925 y bautizada « Laboureur » en honor a su fundador, Centr?Imprim ha pasado de ser un taller familiar a una imprenta industrial de 3.500 m².

L’événement Secrets de Fabrique Centr’Imprim Issoudun a été mis à jour le 2025-05-07 par BERRY