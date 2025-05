Secrets de Fabrique Chrysalide by S. Gaury Atelier démonstration du filage de verre à la flamme – Luçay-le-Mâle, 21 mai 2025 15:00, Luçay-le-Mâle.

Indre

Gratuit

2025-05-21 15:00:00

2025-05-21 16:30:00

2025-05-21

2025-06-11

Le Département de L’Indre propose de découvrir les entreprises et ateliers autrement.

L’art n’ayant de sens que s’il est partagé, Sandrine Gaury, créatrice de bijoux en verre de Murano, vous ouvre les portes de son atelier/boutique.

Chrysalide by S Gaury vous propose la découverte de son univers artisanal et vous permettre d’assister à la naissance de ses perles de verre pour lesquelles elle utilise du verre filé au chalumeau. Cette technique requiert la maitrise du feu, de la matière première qu’est le verre et une gestuelle précise. Chaque perle est unique dans sa forme, sa couleur et ses motifs. Cette activité de perlière d’art nécessite de disposer de composants de qualité, de temps et de patience selon la complexité du travail à réaliser elle fait partie de la grande et belle famille de l’artisanat. Atelier semi enterré au fond du garage. Pièce d’identité demandée. Boutique.

Durée de la visite 1h30. .

Luçay-le-Mâle 36360 Indre Centre-Val de Loire

