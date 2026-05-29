Fougerolles

Secrets de Fabrique Claire des Prés (plantes aromatiques et médicinales)

3 route de la Fontaine Fougerolles Indre

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 11:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-13

Entrez dans l’univers de Claire des Prés à Fougerolles un jardin cultivé avec soin, où la plante est respectée, valorisée… et sublimée.

Au cœur du bocage typique du Boischaut sud, vous découvrirez le jardin de plantes aromatiques et médicinales de Claire des Prés, avec un portrait des plantes et de leurs usages, de la façon de les cultiver en agriculture biologique. Puis vous visiterez le séchoir à plantes, avec l’explication du processus de séchage. Enfin, vous terminerez en douceur sur une dégustation de produits de la ferme.

Durée de la visite 1 h30 7 .

3 route de la Fontaine Fougerolles 36230 Indre Centre-Val de Loire

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English :

Enter the world of Claire des Prés in Fougerolles: a garden cultivated with care, where plants are respected, valued? and sublimated.

L’événement Secrets de Fabrique Claire des Prés (plantes aromatiques et médicinales) Fougerolles a été mis à jour le 2026-05-29 par BERRY