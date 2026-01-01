Secrets de Fabrique Découverte d’une brasserie artisanale Déols

Secrets de Fabrique Découverte d’une brasserie artisanale

35 Rue Sylvain Rebrioux Déols Indre

Début : Mercredi 2026-01-14 10:00:00

fin : 2026-11-18 12:00:00

2026-01-14 2026-02-25 2026-03-18 2026-04-22 2026-09-23 2026-10-28 2026-11-18

La brasserie artisanale Beer’Berry située en plein cœur du pays castelroussin vous propose de vous faire découvrir son univers.

A travers une visite explicative de son atelier, vous apprendrez toutes les étapes de fabrication d’une bière. Le tout suivi d’une dégustation de différentes bières. Boutique. Parking.

Durée de la visite 2h .

35 Rue Sylvain Rebrioux Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire

English :

The Beer’Berry craft brewery in the heart of the Castelroussin region invites you to discover its world.

