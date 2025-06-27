Secrets de Fabrique Eclairage Roger Pradier Saint-Maur

Secrets de Fabrique Eclairage Roger Pradier Saint-Maur vendredi 26 septembre 2025.

Indre

Secrets de Fabrique Eclairage Roger Pradier 46 Avenue d’Occitanie Saint-Maur Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 09:30:00

fin : 2025-09-26 12:00:00

Date(s) :

2025-06-27

2025-09-26

Créée il y a plus d’un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d’innover pour proposer des luminaires d’extérieur de qualité conçus et fabriqués en France.

Visite générale de l’atelier de fabrication de la réception de la matière première à l’expédition du produit fini qui comprend un atelier métallerie avec différentes machines de travail de la tôle et des tubes d’aluminium, un atelier de traitement de surface et de poudrage avec une ligne automatisée, un atelier montage avec l’assemblage de nos différents luminaires. Parking visiteurs. Label EPV. Photos interdites. Chaussures fermées obligatoires.

Durée de la visite 2h30. .

46 Avenue d’Occitanie

Saint-Maur 36250 Indre Centre-Val de Loire

English :

Founded over a century ago, the Roger Pradier® brand continues to innovate, offering quality outdoor lighting designed and manufactured in France.

German :

Die vor über einem Jahrhundert gegründete Marke Roger Pradier® ist ständig innovativ, um qualitativ hochwertige Außenleuchten anzubieten, die in Frankreich entworfen und hergestellt werden.

Italiano :

Fondato oltre un secolo fa, il marchio Roger Pradier® continua a innovare, offrendo un’illuminazione per esterni di qualità, progettata e prodotta in Francia.

Espanol :

Fundada hace más de un siglo, la marca Roger Pradier® sigue innovando, ofreciendo una iluminación exterior de calidad diseñada y fabricada en Francia.

L’événement Secrets de Fabrique Eclairage Roger Pradier Saint-Maur a été mis à jour le 2025-05-28 par BERRY