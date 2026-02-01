Secrets de Fabrique La pantoufle du Berry

Les Noyers Vatan Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-19 15:00:00

fin : 2026-02-19 16:30:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-03-26 2026-04-16 2026-05-28 2026-06-25 2026-07-23 2026-09-24 2026-10-22

La Pantoufle du Berry est un concept de fabrication de pantoufles et Berryziennes originales fabriquées dans le Berry (mules hommes, mules femmes, Berryziennes enfants et chaussons chauds et variés pour toute la famille).

Découvrez nos pantoufles alliant bien-être, confort, cocooning et qualité. Et toujours de fabrication 100 % française ! Pour répondre à notre slogan A chacun sa pantoufle , notre sélection de pantoufles évolue en permanence pour vous proposer de nouveaux modèles de chaussons originaux.

Boutique. Parking. Animaux admis.

Durée de la visite 1h30. .

Les Noyers Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Pantoufle du Berry is a manufacturing concept for original slippers and Berryziennes made in Berry (men’s mules, women’s mules, children’s Berryziennes and a wide range of warm slippers for the whole family).

L’événement Secrets de Fabrique La pantoufle du Berry Vatan a été mis à jour le 2026-01-29 par BERRY