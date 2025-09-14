Secrets de Fabrique L’Atelier du Musicien & L’Atelier des Masques

12 Rue Maréchal Joffre Neuvy-Saint-Sépulchre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-05 16:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Ouvrez les portes de l’Atelier du Musicien et de l’Atelier des Masques à Neuvy-Saint-Sépulchre un duo d’univers où l’art s’écoute, se modèle… et se vit.

Plongez dans un monde sensoriel et artistique unique à Neuvy-Saint-Sépulchre !

Deux univers qui se rencontrent pour une expérience immersive L’Atelier du Musicien, un espace où le son devient matière vivante et les émotions s’improvisent au rythme d’instruments inédits. L’Atelier des Masques, où les créations sculptées prennent vie et vous invitent à explorer l’expression, le théâtre et l’imaginaire. Entre masques, musique, art vivant et transmission, cette visite vous ouvre les portes d’un lieu rare, à la croisée de l’art, de la nature et de l’humain.

Durée de la visite 2h. .

12 Rue Maréchal Joffre Neuvy-Saint-Sépulchre 36230 Indre Centre-Val de Loire

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English :

Open the doors of the Atelier du Musicien and the Atelier des Masques in Neuvy-Saint-Sépulchre: a duo of worlds where art is listened to, modeled? and lived.

L’événement Secrets de Fabrique L’Atelier du Musicien & L’Atelier des Masques Neuvy-Saint-Sépulchre a été mis à jour le 2026-03-02 par BERRY