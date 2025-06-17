Secrets de Fabrique Le Village by CA Châteauroux

Début : 2025-06-27 11:00:00

fin : 2025-06-27 12:00:00

2025-06-27

2025-11-07

Au cœur de la cité du numérique, dans le bâtiment de l’horloge, cœur historique de la Manufacture Balsan, vous découvrirez le Village by CA, accélérateur de développement commercial, sa place éclairée par l’atrium et le café du Village.

Les espaces de travail sont équipés de mobilier dynamique et intelligent. Un éclairage zénithal est assuré par la verrière historique de la manufacture et met en valeur la charpente classée du bâtiment. L’ancienne salle des chaudières laisse place à un auditorium de 400 places sur deux niveaux. Le fond de scène et ses arcatures en pierre de taille lui donnent un aspect théâtral.

Durée de la visite 1h. .

1 Allée de l’Ordre National du Mérite

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

English :

In the heart of the Cité du Numérique, in the Clock Building, the historic heart of the Manufacture Balsan, you’ll discover the Village by CA, a business development gas pedal, its atrium-lit square and the Village café.

German :

Im Herzen der Cité du numérique, im Gebäude der Uhr, dem historischen Herzstück der Manufaktur Balsan, finden Sie das Village by CA, einen Beschleuniger für die Geschäftsentwicklung, seinen vom Atrium beleuchteten Platz und das Café des Village.

Italiano :

Nel cuore della Cité du Numérique, nell’Edificio dell’Orologio, cuore storico della Manifattura Balsan, scoprirete il Village by CA, un acceleratore di sviluppo imprenditoriale, la sua piazza illuminata dall’atrio e il Village café.

Espanol :

En el corazón de la Cité du Numérique, en el edificio del Reloj, corazón histórico de la Manufactura Balsan, descubrirá el Village by CA, acelerador de desarrollo de empresas, su plaza iluminada por el atrio y el café Village.

