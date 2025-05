Secrets de Fabrique Les Aromatiques du Berry – Diors, 14 mai 2025 07:00, Diors.

Deux agriculteurs ont choisi de se diversifier et de produire de la lavande pour la distiller (en méthode traditionnelle, c’est à dire par entraînement à la vapeur d’eau, pour conserver la qualité de la plante) et produire de l’huile essentielle.

Leurs parcelles sont en conversion Agriculture Biologique. En effet, pour adapter les exploitations aux changements climatiques, la lavande est une plante résistante et peu gourmande en eau. Les récoltes se font au moment optimal de la plante. Ils maîtrisent ainsi toute la chaîne de production, de la plantation à la mise en flacon.

Durée de visite 1h30. .

English :

Two farmers chose to diversify and grow lavender for distillation (using the traditional method, i.e. steam distillation, to preserve the quality of the plant) and the production of essential oil.

German :

Zwei Landwirte entschieden sich für eine Diversifizierung und bauten Lavendel an, um ihn zu destillieren (nach der traditionellen Methode, d. h. durch Wasserdampfschleudern, um die Qualität der Pflanze zu erhalten) und ätherisches Öl herzustellen.

Italiano :

Due agricoltori hanno deciso di diversificare la coltivazione della lavanda per la distillazione (utilizzando il metodo tradizionale, cioè la distillazione a vapore, per preservare la qualità della pianta) e per la produzione di olio essenziale.

Espanol :

Dos agricultores decidieron diversificarse y cultivar lavanda para destilarla (utilizando el método tradicional, es decir, la destilación al vapor, para preservar la calidad de la planta) y producir aceite esencial.

