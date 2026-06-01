Diors

Secrets de Fabrique Les Aromatiques du Berry

L’Age Diors Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-17 10:00:00

fin : 2026-06-17 11:30:00

Date(s) :

2026-06-17

Deux agriculteurs ont choisi de se diversifier et de produire de la lavande pour la distiller (en méthode traditionnelle, c’est à dire par entraînement à la vapeur d’eau, pour conserver la qualité de la plante) et produire de l’huile essentielle.

Leurs parcelles sont en conversion Agriculture Biologique. En effet, pour adapter les exploitations aux changements climatiques, la lavande est une plante résistante et peu gourmande en eau. Les récoltes se font au moment optimal de la plante. Ils maîtrisent ainsi toute la chaîne de production, de la plantation à la mise en flacon.

Durée de visite 1h30. Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans. Boutique. Parking. .

L’Age Diors 36130 Indre Centre-Val de Loire

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English :

Two farmers chose to diversify and grow lavender for distillation (using the traditional method, i.e. steam distillation, to preserve the quality of the plant) and the production of essential oil.

L’événement Secrets de Fabrique Les Aromatiques du Berry Diors a été mis à jour le 2026-05-28 par BERRY