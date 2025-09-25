Secrets de Fabrique Les Petites Maries, une visite au royaume des peluches Châteauroux

382 Avenue de Verdun Châteauroux Indre

Début : 2025-09-25 14:00:00

fin : 2025-09-25 15:00:00

2025-09-25

Vous découvrirez comment naissent, sous les doigts du savoir-faire artisanal, les peluches de nos collections.

De la coupe jusqu’à la finition, chaque geste révèle une passion et un engagement pour la qualité. Une visite rare et confidentielle, qui vous ouvre les coulisses d’une fabrication de peluches à la main, empreinte de tendresse et de tradition. Plongez dans l’intimité de l’un des derniers ateliers français labellisés EPV. Pour l’occasion une boutique éphémère sera mise en place. Animaux non admis. Photos interdites. Parking à proximité (Intermarché en face). Crédit photo Les Petites Maries.

Durée de la visite 1h. .

English :

You’ll discover how the cuddly toys in our collections come to life under the fingers of skilled craftsmen.

German :

Sie erfahren, wie unter den Fingern des handwerklichen Könnens die Plüschtiere unserer Sammlungen entstehen.

Italiano :

Scoprirete come i peluche delle nostre collezioni prendono vita sotto le dita di abili artigiani.

Espanol :

Descubrirá cómo los peluches de nuestras colecciones cobran vida bajo los dedos de hábiles artesanos.

