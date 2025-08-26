Secrets de Fabrique RCF en Berry Châteauroux

Secrets de Fabrique RCF en Berry Châteauroux lundi 25 août 2025.

Secrets de Fabrique RCF en Berry

8 Place Roger Brac Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-25 14:00:00

fin : 2025-08-25 15:30:00

Date(s) :

2025-08-25

RCF en Berry est une radio locale de proximité implantée depuis 30 ans dans le Cher et l’Indre, grâce à 7 fréquences.

C’est une radio associative qui fonctionne grâce à la motivation de 90 bénévoles et 5 salariés, pour proposer chaque jour 4 h 30 des programmes locaux parmi lesquels des journaux à 7h, 8h, 9h, midi et 18h30, des émissions culturelles, historiques, éducatives et sportives, valorisant les acteurs et initiatives du territoire. Son but donner la parole à tous, et toujours avec un regard positif selon notre slogan, LA JOIE SE PARTAGE . RCF en Berry est écoutée régulièrement par 43 300 personnes (sondage Médiamétrie 2020). Au 1er étage sans ascenseur. Parking gratuit devant les studios.

Durée de la visite 1h30. .

8 Place Roger Brac Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

English :

RCF en Berry is a local radio station that has been operating in the Cher and Indre regions for 30 years, thanks to 7 frequencies.

German :

RCF en Berry ist ein lokaler Nachbarschaftssender, der seit 30 Jahren in den Departements Cher und Indre über 7 Frequenzen verbreitet wird.

Italiano :

RCF en Berry è una radio locale presente da 30 anni nei dipartimenti di Cher e Indre, grazie a 7 frequenze.

Espanol :

RCF en Berry es una radio local presente en los departamentos de Cher e Indre desde hace 30 años, gracias a 7 frecuencias.

L’événement Secrets de Fabrique RCF en Berry Châteauroux a été mis à jour le 2025-07-31 par BERRY