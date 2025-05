Secrets de Fabrique Roger Charreyre Découverte du métier de verrier à la flamme – Val-Fouzon, 10 mai 2025 07:00, Val-Fouzon.

Indre

5B Avenue de la Gare Val-Fouzon Indre

Début : 2025-05-10

fin : 2025-10-25

2025-05-10

2025-06-18

2025-07-09

2025-10-25

2025-11-22

2025-12-06

Pour Roger Charreyre, verrier à la flamme, chaque objet réalisé va garder en lui la mémoire du geste et du ressenti.

Dans la flamme à plus de 1 200°, une baguette de verre dans chaque main, la matière fondante devient le seul outil nécessaire pour donner naissance à une danseuse, un taureau, un oiseau …Quand le tube prend la place de la baguette, la flamme devient plus douce et plus enveloppante. Dans un mouvement de rotation continue, c’est d’un léger souffle que le tube en verre va prendre ces rondeurs pour devenir une boule de Noël, un vase, un flacon … Autres activités thermoformage, perles au chalumeau.

Durée de visite 2h. .

5B Avenue de la Gare

Val-Fouzon 36210 Indre Centre-Val de Loire

English :

For Roger Charreyre, flame-worked glassmaker, each object he creates retains the memory of the gesture and the feeling.

German :

Für Roger Charreyre, Glasmacher mit der Flamme, wird jedes hergestellte Objekt die Erinnerung an die Geste und das Gefühl in sich tragen.

Italiano :

Per Roger Charreyre, vetraio lavorato alla fiamma, ogni oggetto che crea conserva la memoria del gesto e della sensazione.

Espanol :

Para Roger Charreyre, vidriero a la llama, cada objeto que crea conserva el recuerdo del gesto y del sentimiento.

