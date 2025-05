Secrets de Fabrique Sako émaillage sur pierre de lave – Gournay, 26 mai 2025 14:30, Gournay.

Indre

Secrets de Fabrique Sako émaillage sur pierre de lave 7 Rue du Moulin Gournay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-26 14:30:00

fin : 2025-05-26 16:00:00

Date(s) :

2025-05-26

Le Département de L’Indre propose de découvrir les entreprises et ateliers autrement.

La visite consiste à expliquer les différentes étapes pour la création d’une plaque émaillée avec Sako.

Sako vous présente les différentes étapes pour la création d’une plaque émaillée allant de la réalisation d’un dessin, du choix d’un format de pierre, de la préparation des couleurs et de la pose de l’émail

Description

au pinceau pour la technique du cloisonné (d’autres techniques existent également).L’émaillage sur pierre de lave nécessite une cuisson à 970°.La boutique permettra de voir des objets de décoration, de signalétique, funéraires.

Visite déconseillée aux enfants de moins de 12 ans.

Durée de la visite 1h30. .

7 Rue du Moulin

Gournay 36230 Indre Centre-Val de Loire

English :

The Département de L’Indre offers a different way of discovering its companies and workshops.

The tour explains the various stages involved in creating an enameled plaque with Sako.

German :

Das Département de L’Indre bietet die Möglichkeit, Unternehmen und Werkstätten auf andere Weise kennenzulernen.

Bei der Besichtigung werden die verschiedenen Schritte zur Herstellung einer Emailleplatte mit Sako erklärt.

Italiano :

Il Dipartimento dell’Indre propone un modo diverso di scoprire le sue aziende e i suoi laboratori.

La visita prevede la spiegazione delle varie fasi di creazione di una targa smaltata con Sako.

Espanol :

El departamento de Indre propone una forma diferente de descubrir sus empresas y talleres.

La visita consiste en explicar las distintas etapas de creación de una placa esmaltada con Sako.

L’événement Secrets de Fabrique Sako émaillage sur pierre de lave Gournay a été mis à jour le 2025-05-07 par BERRY