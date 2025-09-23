Secrets de Fabrique Sarl Jourdant et Fils Dun-le-Poëlier

Secrets de Fabrique Sarl Jourdant et Fils

Les Grands Champs Dun-le-Poëlier Indre

Depuis 1969, la société Jourdant est spécialisée dans la conception et la fabrication d’outils, unitaire ou de grande série, pour le travail du sol.

Elle équipe les marques françaises de motoculteur et micro tracteur >(Staub, Iseki, Kioti..) ainsi que les maraichers et grands vignobles (champagne, Saint-Emilion, Saumur…) en outils de traction animale. Elle perpétue des techniques de fabrication et d’assemblage inchangées depuis 3 générations. La société Jourdant est la seule à avoir reçu le label d’Etat Entreprise du Patrimoine Vivant qui récompense l’excellence des savoir-faire français.

Les Grands Champs Dun-le-Poëlier 36210 Indre Centre-Val de Loire

English :

Since 1969, Jourdant has specialized in the design and manufacture of single and mass-produced tools for soil cultivation.

German :

Seit 1969 ist das Unternehmen Jourdant auf die Entwicklung und Herstellung von Bodenbearbeitungsgeräten spezialisiert, sowohl als Einzelstück als auch in großen Serien.

Italiano :

Dal 1969, Jourdant è specializzata nella progettazione e nella produzione di attrezzi singoli e di massa per la coltivazione del terreno.

Espanol :

Desde 1969, Jourdant se ha especializado en el diseño y la fabricación de herramientas individuales y en serie para el cultivo del suelo.

