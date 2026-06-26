Val-Fouzon

Secrets de Fabrique Visite de la faïencerie de Parpeçay

6 Rue des Challandières Val-Fouzon Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-08-06 15:00:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-06 2026-08-20 2026-09-17

La faïencerie a été fondée en 1976. Elle a été reprise en 1990 par Hervé Sabassier qui dirige l’atelier et se consacre seul à ses créations.

Il présente ses fabrications éclectiques allant des arts de la table aux vases, lampes, jusqu’aux ouvrages décoratifs tels que des coquelicots en céramique dont chaque pièce est unique. Les visiteurs sont accueillis dans le hall d’exposition avant d’entrer dans l’atelier. C’est là que seront dévoilés en partie, par un artisan passionné et passionnant, les secrets de fabrication de ces objets d’art qui feront briller les yeux des visiteurs. Parking, boutique, Parking, boutique, PMR, animaux admis.

Durée de la visite 1h. .

6 Rue des Challandières Val-Fouzon 36210 Indre Centre-Val de Loire

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English :

The faience factory was founded in 1976. It was taken over in 1990 by Hervé Sabassier who runs the workshop and devotes himself to his creations.

L’événement Secrets de Fabrique Visite de la faïencerie de Parpeçay Val-Fouzon a été mis à jour le 2026-06-26 par BERRY