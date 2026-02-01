Secrets de Fabrique Voyage au coeur d’un siège Vouillon

Secrets de Fabrique Voyage au coeur d’un siège

13 Route d’Ardentes Vouillon Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Samedi 2026-02-21 10:00:00

2026-03-14 12:00:00

Date(s) :

2026-02-21 2026-03-14

En poussant la porte de l’atelier, vous serez invité à vous assoir et vous vous laisserez porter par la découverte du métier-passion de Christelle Loth.

Vous y découvrirez les outils anciens, les matières premières (crin végétale, crin animal, ouate coton, mousses, etc…), les collections de tissus et les chantiers en cours fûts de sièges à restaurer (carcasses), têtes de lit, fauteuils à rafraichir… Vous ne regarderez plus une assise de la même manière… Et peut-être reviendrez-vous à l’atelier pour effectuer un stage d’initiation. Qui sait… .

Rampe d’accès et parking pour personne en situation de handicap. .

13 Route d'Ardentes Vouillon 36100 Indre Centre-Val de Loire

English :

Christelle Loth welcomes you to her new workshop in Vouillon.

