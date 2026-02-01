Secrets de Fabrique Voyage au coeur d’un siège Vouillon
samedi 21 février 2026.
Secrets de Fabrique Voyage au coeur d’un siège
En poussant la porte de l’atelier, vous serez invité à vous assoir et vous vous laisserez porter par la découverte du métier-passion de Christelle Loth.
Vous y découvrirez les outils anciens, les matières premières (crin végétale, crin animal, ouate coton, mousses, etc…), les collections de tissus et les chantiers en cours fûts de sièges à restaurer (carcasses), têtes de lit, fauteuils à rafraichir… Vous ne regarderez plus une assise de la même manière… Et peut-être reviendrez-vous à l’atelier pour effectuer un stage d’initiation. Qui sait… .
Rampe d’accès et parking pour personne en situation de handicap. .
Christelle Loth welcomes you to her new workshop in Vouillon.
