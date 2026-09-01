Secrets de Fabrique Voyage au coeur d’un siège Vouillon
samedi 19 septembre 2026 · Vouillon
Informations pratiques
Vouillon
Secrets de Fabrique Voyage au coeur d’un siège
13 Route d’Ardentes Vouillon Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-11-21 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-10-24 2026-11-21
En poussant la porte de l’atelier, vous serez invité à vous assoir et vous vous laisserez porter par la découverte du métier-passion de Christelle Loth.
Vous y découvrirez les outils anciens, les matières premières (crin végétale, crin animal, ouate coton, mousses, etc…), les collections de tissus et les chantiers en cours fûts de sièges à restaurer (carcasses), têtes de lit, fauteuils à rafraichir… Vous ne regarderez plus une assise de la même manière… Et peut-être reviendrez-vous à l’atelier pour effectuer un stage d’initiation. Qui sait… .
Rampe d’accès et parking pour personne en situation de handicap. .
13 Route d’Ardentes Vouillon 36100 Indre Centre-Val de Loire
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English :
Christelle Loth welcomes you to her new workshop in Vouillon.
L’événement Secrets de Fabrique Voyage au coeur d’un siège Vouillon a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Champs d’Amour