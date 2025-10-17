Secrets de Grand Cru et dégustation à la lueur des bougies au Château Ambe Tour Pourret Château Ambe Tour Pourret Saint-Émilion

Château Ambe Tour Pourret 30 Route de Rouffiac Saint-Émilion

À la lueur des bougies, plongez dans l’univers du Château Ambe Tour Pourret et découvrez les secrets d’élaboration de son Saint-Émilion Grand Cru.

De la vigne aux barriques, en passant par le chai de vinification, laissez-vous guider dans une ambiance intimiste et sensorielle. Cette visite nocturne vous révélera les coulisses d’un savoir-faire d’exception. Pour conclure cette parenthèse hors du temps, place à l’éveil des sens avec la dégustation de trois vins. Une expérience unique mêlant savoir-faire, vin et lumière.

Tarif unique à 18€.

Restauration possible sur réservation, formule raclette avec un verre de vin. Infos et réservation visite@vignobles-lannoye.com .

Château Ambe Tour Pourret 30 Route de Rouffiac Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 71 02 13 visite@vignobles-lannoye.com

