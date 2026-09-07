Secrets de muraillers – découverte de la cadole des Aînés, Aire de loisirs de chervinges, Chervinges

Informations pratiques

Secrets de muraillers – découverte de la cadole des Aînés Samedi 19 septembre, 10h00 Aire de loisirs de chervinges Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Pendant plusieurs mois, les muraillers de Gleizé ont uni leurs forces et leur savoir-faire pour bâtir de leurs propres mains une authentique cadole en pierre sèche, précieux témoin du passé viticole et agricole du Beaujolais.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et des géo-événements organisés dans le cadre du Geopark Beaujolais, la Municipalité et le Conseil des Aînés s’associent pour ouvrir les portes de cette aventure humaine pas comme les autres. Venez percer les secrets de construction des muraillers !

Venez percer les secrets de construction des muraillers !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et des géo-événements, la Municipalité et le Conseil des Aînés vous invitent à la découverte de la nouvelle Cadole.

Pendant plusieurs mois, les muraillers de Gleizé ont uni leurs forces et leur savoir-faire pour bâtir de leurs propres mains une authentique cadole en pierre sèche, précieux témoin de notre passé viticole et agricole. Venez découvrir cette aventure humaine pas comme les autres.

DE 10H À 13H

– Visite commentée et secrets de fabrication

Les muraillers partageront avec vous les coulisses du chantier, les techniques de la pierre sèche et les anecdotes de cette aventure.

– Exposition « cadoles »

Anciens abris de vignerons, les cadoles du Beaujolais se révèlent la nuit sous le regard de Denis Laveur : « J’ai voulu mettre en lumière ces petites bâtisses que l’on trouve lors de promenades. Cette série photographique est loin d’être terminée, car le territoire du Beaujolais est vaste. »

À 11H Inauguration de la « cadole des Aînés »

Aire de loisirs de Chervinges – Balcon du Morgon accès par la rue Benoît Branciard

Aire de loisirs de chervinges Rue Benoît Branciard, 69400 Gleizé Chervinges 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 65 37 30 https://www.mairie-gleize.fr https://www.facebook.com/villedegleize L’aire de loisirs de Chervinges est située dans un quartier authentique de Gleizé. Le site combine plusieurs propositions d’activités Aire de jeux pour enfants, terrain de pétanque, sentier de randonnée le Balcon du Morgon, géosite du Geopark Beaujolais. Stationnement à proximité

Pendant plusieurs mois, les muraillers de Gleizé ont uni leurs forces et leur savoir-faire pour bâtir de leurs propres mains une authentique cadole en pierre sèche, précieux témoin du passé viticole …

©mairie de Gleizé