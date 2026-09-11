Secrets de musée, Musée de Tessé, Le Mans

Informations pratiques

Secrets de musée Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée de Tessé Sarthe

En accès libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

En septembre 2026, le parcours du musée évolue avec la présentation d’œuvres récemment achetées par les musées ou au contraire conservées en réserve depuis plusieurs dizaines d’années.

Mais savez-vous quels choix guident la présentation des collections aux publics ? Comment penser un nouvel accrochage ? Comment un musée peut-il étoffer sa collection ?

Musée de Tessé 2 avenue de Paderborn, 72000 Le Mans, France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire 0243473851 https://www.lemans.fr/dynamique/des-idees-de-visite/les-musees/le-musee-de-tesse Les collections ont été initialement constituées par les saisies révolutionnaires des biens du clergé et des émigrés. Le principal noyau provient des collections de la famille de Tessé, connues par deux inventaires (1766 et 1794) et comprenant un fonds de peintures françaises du XVIIe siècle. Tramway Bus (à moins de 100 mètres) Gare desservie (TGV Le Mans)

En septembre 2026, le parcours du musée évolue avec la présentation d’œuvres récemment achetées par les musées ou au contraire conservées en réserve depuis plusieurs dizaines d’années.

© Ville du Mans