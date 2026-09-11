Secrets de musée, Musée de Tessé, Le Mans
dimanche 20 septembre 2026 · Musée de Tessé · Le Mans
Informations pratiques
Secrets de musée Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée de Tessé Sarthe
En accès libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00
En septembre 2026, le parcours du musée évolue avec la présentation d’œuvres récemment achetées par les musées ou au contraire conservées en réserve depuis plusieurs dizaines d’années.
Mais savez-vous quels choix guident la présentation des collections aux publics ? Comment penser un nouvel accrochage ? Comment un musée peut-il étoffer sa collection ?
Musée de Tessé 2 avenue de Paderborn, 72000 Le Mans, France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire 0243473851 https://www.lemans.fr/dynamique/des-idees-de-visite/les-musees/le-musee-de-tesse Les collections ont été initialement constituées par les saisies révolutionnaires des biens du clergé et des émigrés. Le principal noyau provient des collections de la famille de Tessé, connues par deux inventaires (1766 et 1794) et comprenant un fonds de peintures françaises du XVIIe siècle. Tramway Bus (à moins de 100 mètres) Gare desservie (TGV Le Mans)
En septembre 2026, le parcours du musée évolue avec la présentation d’œuvres récemment achetées par les musées ou au contraire conservées en réserve depuis plusieurs dizaines d’années.
© Ville du Mans
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- SARDAR La Salle des Concerts Le Mans 11 septembre 2026
- Wissam Le Mans 11 septembre 2026
- ANNE DEPETRINI COMEDIE LE MANS Le Mans 12 septembre 2026
- Mensuelle du livre et du vinyle Entre les N° 52 et 63 Le Mans 12 septembre 2026
- La grande braderie Le Mans 12 septembre 2026