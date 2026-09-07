Secrets de nature : bota sophro en forêt Cerisy, Rond Point de l’embranchement, Montfiquet
samedi 17 octobre 2026 · Rond Point de l'embranchement · Montfiquet
Informations pratiques
Secrets de nature : bota sophro en forêt Cerisy Samedi 17 octobre, 10h00 Rond Point de l’embranchement Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00
Et si vous vous laissiez emporter par l’enthousiasme et l’expertise de 2 professionnelles amoureuses de la nature : Estelle, Mavoka-Isana, botaniste et conseillère en phyto-aromathérapie et Estelle Isidor, guide-conférencière spécialisée en Sophro Nature®.
Lors de cette balade instructive de 2h, dans une des dernières hêtraies de la région, observez différemment votre environnement en redécouvrant vos sens, en faisant connaissance avec les plantes que vous rencontrez tout en apprenant de multiples astuces pour leur utilisation au quotidien !
Depuis 2020, la team des deux Estelle partage avec passion leurs savoirs tout en vous confectionnant des fiches conseils à l’issue de la prestation.
Une expérience à vivre sans hésiter !
Prévoir chaussures de marche, vêtements de pluie, de quoi s’hydrater, éventuellement un encas.
(5km/2h) – Niveau 2
Sur réservation, 48h maximum avant la date de départ.
Départ assuré 4 adultes minimum. Non adapté – 12 ans
Règlement à l’avance, lors de la réservation
Annulation possible (météo défavorable, impossibilité de la part d’une des intervenantes)
Rond Point de l’embranchement Rond Point de l’embranchementPas de descriptionMONTFIQUET Montfiquet 14490 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 03 95 48 69 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@sophro-nature-evasions.fr »}]
Deux Estelle, l’une botaniste, l’autre sophrologue, amoureuses de la nature et de ses trésors lors de cette promenade en immersion totale dans une des dernières hêtraies de la région. (5km/2h) – N…
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