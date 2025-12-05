Secrets de Noël en Alsace 5 Bredele, 5 Vins, 5 Émotions Nothalten

Secrets de Noël en Alsace 5 Bredele, 5 Vins, 5 Émotions

80a route du vin Nothalten Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-19 19:00:00

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-23

Plongez dans la magie de Noël alsacien avec une expérience de dégustation inédite ! Découvrez l’harmonie parfaite entre les trésors du vignoble et l’excellence de la biscuiterie traditionnelle locale.

Dégustation accords vins d’Alsace et Bredele !

Au programme : Dégustation de 5 vins d’Alsace du Domaine Sohler Les vigneronnes et de 5 bredele emblématique de la région fait maison par l’Atelier W.

Rejoignez-nous pour une séance exclusive d’une heure où chaque Bredele révèle un accord sublime avec un vin d’Alsace différent. Marine, vigneronne, vous guidera dans cet art de l’accord, du plus léger au plus riche.

Les 5 accords :

Le Classique Le fondant du Butterbredele magnifié par la fraîcheur d’un Riesling lieu-dit Schieferberg.

Le Festif Le croustillant du Spritzbredele exalté par l’élégance des bulles d’un Crémant d’Alsace Brut.

L’Aromatique L’audace de l’Anisbredele prolongée par le bouquet floral de notre vin d’assemblage Harmonie.

L’Épicé La chaleur du Zimsterne (cannelle) rencontrant l’opulence d’un Gewurztraminer.

Le Grand Final La richesse de la Linzer et sa confiture acidulée couronnée par la douceur d’un Pinot Gris Vendanges Tardives.

(Formule enfants 5 bredele et un verre de jus de raisin)

La dégustation aura lieu au cœur de la cave à vin du domaine (foudres, barriques et cuves inox) dans l’ambiance féérique de Noël.

(Bredele cuisinés par l’Atelier W, café boutique, situé à Dambach la ville à moins de 5 kilomètres du domaine !)

Informations pratique :

Inclus accueil, présentation du domaine, dégustations commentées de 5 vins et 5 bredele, livret de dégustation. Pour les enfants, dégustations des 5 bredele avec un verre de jus de raisin, livret de coloriage.

Durée 1 heure

Participants la dégustation aura lieu avec un minimum de 4 participants maximum 12 participants

Exigences +de 18 ans pour la dégustation, un jus de raisin est proposé pour les enfants .

80a route du vin Nothalten 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 49 89 contact@sohler.fr

English :

Immerse yourself in the magic of Alsatian Christmas with a unique tasting experience! Discover the perfect harmony between the treasures of the vineyards and the excellence of traditional local biscuit-making.

German :

Tauchen Sie mit einem völlig neuen Verkostungserlebnis in den elsässischen Weihnachtszauber ein! Entdecken Sie die perfekte Harmonie zwischen den Schätzen der Weinberge und der Exzellenz der traditionellen lokalen Gebäckherstellung.

Italiano :

Immergetevi nella magia del Natale alsaziano con un’esperienza di degustazione unica! Scoprite la perfetta armonia tra i tesori dei vigneti e l’eccellenza della tradizione biscottiera locale.

Espanol :

Sumérjase en la magia de la Navidad alsaciana con una degustación única Descubra la perfecta armonía entre los tesoros de los viñedos y la excelencia de la galletería tradicional local.

