Secrets de Pays La Maison de l’Art Roman Rue Vouguet Loudun

En partenariat avec Madame Noyelle Sylvette, historienne

À l’occasion d’un Secret de Pays, la Maison de l’Art Roman de Loudun ouvre exceptionnellement ses portes pour une journée placée sous le signe de la redécouverte. Ce lieu discret et souvent méconnu, habituellement accessible uniquement lors des Journées du Patrimoine, sera mis à l’honneur afin de révéler toute la richesse qu’il abrite.

Installée dans une ancienne demeure du centre historique, la Maison de l’Art Roman conserve une remarquable collection de fragments sculptés romans, notamment des chapiteaux du XIIᵉ siècle, rassemblés par un passionné d’histoire locale. Pensé comme une chapelle médiévale reconstituée, le lieu offre une immersion unique dans l’art roman en Poitou, mêlant sculpture, peinture et vitrail. .

