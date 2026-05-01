Secrets de plantes Au cours des saisons Nanchez
Secrets de plantes Au cours des saisons Nanchez samedi 30 mai 2026.
Nanchez
Secrets de plantes Au cours des saisons
Nanchez Jura
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Rejoignez-nous pour cette sortie phare dans l’existence de l’association ! Le matin profitez d’un atelier culinaire et venez cueillir les plantes comestibles pour les transformer en des préparations naturelles et délicieuses ! Repas tiré du sac à la fin de l’atelier et dégustation des préparations. Tarif atelier du matin 5€ Limité à 12 personnes
L’après-midi, Dominique et Tanguy vous amènent en balade autour de Prénovel pour explorer bois et prairies et découvrir les plantes bénéfiques pour notre santé. Dégustation à la fin de la balade. Gratuit Limité à 20 personnes
RÉSERVATION OBLIGATOIRE au 03 84 42 85 96 ou par mail à contact@cpie-haut-jura.org .
Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 85 96 contact@cpie-haut-jura.org
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English : Secrets de plantes Au cours des saisons
L’événement Secrets de plantes Au cours des saisons Nanchez a été mis à jour le 2026-05-07 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)