Nanchez

Secrets de plantes Au cours des saisons

Nanchez Jura

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Rejoignez-nous pour cette sortie phare dans l’existence de l’association ! Le matin profitez d’un atelier culinaire et venez cueillir les plantes comestibles pour les transformer en des préparations naturelles et délicieuses ! Repas tiré du sac à la fin de l’atelier et dégustation des préparations. Tarif atelier du matin 5€ Limité à 12 personnes

L’après-midi, Dominique et Tanguy vous amènent en balade autour de Prénovel pour explorer bois et prairies et découvrir les plantes bénéfiques pour notre santé. Dégustation à la fin de la balade. Gratuit Limité à 20 personnes

RÉSERVATION OBLIGATOIRE au 03 84 42 85 96 ou par mail à contact@cpie-haut-jura.org .

Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 85 96 contact@cpie-haut-jura.org

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English : Secrets de plantes Au cours des saisons

L’événement Secrets de plantes Au cours des saisons Nanchez a été mis à jour le 2026-05-07 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)