Secrets de plantes et murmures de nature avenue de Nieppe Basse-Ham

Secrets de plantes et murmures de nature

avenue de Nieppe Salle des fêtes Basse-Ham Moselle

Tarif : – – EUR

16.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-24 09:00:00

fin : 2025-08-24 11:30:00

Date(s) :

2025-08-24

Partez pour une balade ressourçante en pleine nature, en compagnie de Yann Nirrengarten, naturopathe passionné et guide nature. Au fil du sentier, découvrez les secrets des plantes sauvages comestibles et médicinales, observez la biodiversité qui vous entoure… et terminez cette parenthèse verte par une dégustation de tisane aux saveurs du terroir. Une sortie apaisante, instructive et gourmande à la fois !

Sur réservation obligatoire.Tout public

16.5 .

avenue de Nieppe Salle des fêtes Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 53 33 18 tourisme@thionville.net

English :

Join Yann Nirrengarten, a passionate naturopath and nature guide, for a rejuvenating walk in the heart of nature. Along the trail, discover the secrets of edible and medicinal wild plants, observe the biodiversity that surrounds you… and end this green interlude with a tasting of herbal teas with local flavors. A soothing, instructive and gourmet outing!

Booking essential.

German :

Begeben Sie sich mit Yann Nirrengarten, einem passionierten Heilpraktiker und Naturführer, auf einen erholsamen Spaziergang in der Natur. Entdecken Sie auf dem Weg die Geheimnisse der essbaren und medizinischen Wildpflanzen, beobachten Sie die Artenvielfalt um Sie herum und beenden Sie diese grüne Auszeit mit einer Verkostung von Kräutertee aus der Region. Ein beruhigender, lehrreicher und leckerer Ausflug!

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Unitevi a Yann Nirrengarten, appassionato naturopata e guida naturalistica, per una passeggiata rigenerante nel cuore della natura. Lungo il percorso, scoprite i segreti delle piante selvatiche commestibili e medicinali, osservate la biodiversità che vi circonda… e concludete questa parentesi verde con una degustazione di tisane ai sapori locali. Una gita rilassante, istruttiva e deliziosa!

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Acompañe a Yann Nirrengarten, apasionado naturópata y guía de la naturaleza, en un paseo rejuvenecedor en plena naturaleza. Por el camino, descubra los secretos de las plantas silvestres comestibles y medicinales, observe la biodiversidad que le rodea… y termine este interludio verde con una degustación de tisanas con sabores locales. Una excursión relajante, instructiva y deliciosa

Imprescindible reservar.

L’événement Secrets de plantes et murmures de nature Basse-Ham a été mis à jour le 2025-08-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME