Informations pratiques

Saint-Thibéry

SECRETS DE RIVIÈRE ET BIODIVERSITÉ

chemin du Pont Romain Saint-Thibéry Hérault

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Profitez de la fraîcheur des matins d’été pour devenir explorateur nature !

Partez pour une balade nature autour du magnifique Pont Romain de Saint-Thibéry, accompagné d’un animateur nature de la LPO Occitanie.

Profitez de la fraîcheur des matins d’été pour devenir explorateur nature !

Partez pour une balade nature autour du magnifique Pont Romain de Saint-Thibéry, accompagné d’un animateur nature de la LPO Occitanie.

Explorez les rives du fleuve Hérault ouvrez l’œil et tendez l’oreille pour observer la faune qui vit au cœur de ce milieu préservé

Libellules aux couleurs éclatantes, papillons, grenouilles, martin-pêcheur, héron cendré, et bien d’autres espèces vous réservent peut-être de belles surprises !

Une sortie conviviale idéale pour partager un moment en famille autour de jeux sur la biodiversité des rivières !

Prêt du matériel d’observation

Rendez-vous 9h30 au Pont Romain de Saint Thibéry .

chemin du Pont Romain Saint-Thibéry 34630 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take advantage of the cool summer mornings to become a nature explorer!

Set out on a nature walk around the magnificent Roman Bridge of Saint-Thibéry, accompanied by a nature guide from LPO Occitanie.

L’événement SECRETS DE RIVIÈRE ET BIODIVERSITÉ Saint-Thibéry a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 ADT34