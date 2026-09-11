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Secrets de sculptures, Musée Zadkine, Paris

dimanche 20 septembre 2026 · Musée Zadkine · Paris

Secrets de sculptures, Musée Zadkine, Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Zadkine
Adresse
100b Rue d'Assas, 75006 Paris, France
Ville
75006 Paris
Département
Paris
Tarif
Sur inscription en ligne à partir de septembre

Secrets de sculptures Dimanche 20 septembre, 10h30, 11h45, 14h30, 16h00 Musée Zadkine Paris

Sur inscription en ligne à partir de septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite animation, en famille dès 6 ans
Une visite originale pour une découverte ludique et interactive en famille des secrets et histoires cachés de la création des sculptures de Zadkine : Oiseau au plumage doré, Tête aux yeux de plomb, Tête de femme aux lèvres peintes…

Musée Zadkine 100b Rue d’Assas, 75006 Paris, France Paris 75006 Quartier de l’Odéon Paris Île-de-France 0155427720 https://www.zadkine.paris.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.zadkine.paris.fr »}] Le musée présente une centaine d’œuvres réparties chronologiquement en cinq salles. Toutes les périodes de l’artiste, du primitivisme au cubisme, à l’art antique, mythologique et abstrait. Œuvres en bois, comme « Prométhée » (1955), les « Torses de Pomone » (1960), d’Ephèbe » (1920), d' »Hermaphrodite » (1925), en bronze comme « Formes et Lumières » (1923), « Femme à l’éventail » (1923), la « naissance de Vénus » (1950) ou les « Ménades » (1929), en pierre, « Tête héroïque » (1908) et la « Sainte Famille » (1912). L’Atelier accueille des artistes contemporains. Métros : Notre-Dame des Champs – ligne 12, Vavin – ligne 4. RER B : Port-Royal. Bus : 83 – Michelet, 38 – Val de grâce ou Observatoire-Port Royal, 82 – Auguste Comte, 91- Observatoire-Port Royal, 68 – Notre-Dame-des-Champs, Vavin, 58 – Guynemer-Vavin. Vélib’ : 90 rue d’Assas, 13 rue Michelet. Autolib’ : 15 rue Joseph Bara, 6 rue Michelet.
Visite commentée

© musée Zadkine

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