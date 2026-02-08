Secrets de sorcières Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-11 14:00 – 19:00

Gratuit : oui Gratuit – Entrée dans la limite des places disponiblesSauf performance Morgane avec Emanuele Arioli : tarif 4€ Gratuit – Entrée dans la limite des places disponiblesSauf la conférence contée Morgane avec Emanuele Arioli : tarif 4€ Tout public, En famille, Jeune Public

Visites ludiques, concerts, jeux, spectacles et même bal pour petits et grands se succéderont tout l’après-midi pour offrir de nombreux « secrets de sorcellerie » aux familles, mais aussi à tous les adultes ayant gardé une âme d’enfant ! L’équipe nantaise de Quidditch Les Éléphants viendra présenter la version « moldu » du célèbre jeu où excellait Harry Potter, et L’Harmonie de Toutes-Aides offrira un répertoire ensorcelant allant des pièces classiques aux musiques de cinéma. L’historien et comédien Emanuele Arioli contera la véritable histoire de la fée Morgane. Des initiations à la sorcellerie seront aussi proposées aux plus jeunes avec le soutien notamment de Nature et jardins, des Petits débrouillards… Tous seront invités à un festin de sorcières «disgusting». Cet après-midi se conclura diablement bien avec un bal des sorcières et des sorciers proposé par la chorégraphe Capucine Lucas, où chacun pourra expérimenter jusqu’à quel point son corps peut être possédé s’il passe un pacte avec… la fantaisie ! Déguisements et attributs de sorcières et de sorciers bienvenus !

Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes 44000



Afficher la carte du lieu Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire

