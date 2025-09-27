Secrets de vendanges au Château Léognan Château Léognan Léognan
Secrets de vendanges au Château Léognan Château Léognan Léognan samedi 27 septembre 2025.
Secrets de vendanges au Château Léognan
Château Léognan 88 Chemin du Barp Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Venez découvrir tous les secrets de Château Léognan !
Visite du domaine et son histoire
Secrets de fabrication et vieillissement
Dégustation raisin et jus en cuve
Dégustation du millésime en cours de vieillissement
Dégustation de 2 millésimes du Château Léognan .
Château Léognan 88 Chemin du Barp Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 64 14 96 contact@chateauleognan.fr
English : Secrets de vendanges au Château Léognan
German : Secrets de vendanges au Château Léognan
Italiano :
Espanol :
L’événement Secrets de vendanges au Château Léognan Léognan a été mis à jour le 2025-09-18 par Sud Bordeaux Tourisme