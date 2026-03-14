Secrets de village Au Change

30 Rue de la Faurie Bassillac et Auberoche Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 1 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

À la tombée de la nuit, venez découvrir le village Du Change situé sur les bords de l’Auvézère. Il vous surprendra par ses châteaux , son pont avec ses avant-becs et ses vieilles demeures. .

30 Rue de la Faurie Bassillac et Auberoche 24640 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63 contact@tourisme-grandperigueux.fr

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English : Secrets de village Au Change

L’événement Secrets de village Au Change Bassillac et Auberoche a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux